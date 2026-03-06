Эксперт назвала главные ошибки мужчин и женщин за рулем

«Мы давно заметили, что в среднем ущерб после страховых случаев у женщин меньше, чем у мужчин, в том числе и по чужой вине. Мужские аварии оказываются дороже из-за присущего сильному полу более рискового поведения на дороге и фатальных ошибок в выборе скорости, оценки погодных условий и ситуации», — сказала интернет-изданию «Лента.ру» эксперт.