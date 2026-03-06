В Омской области пресекли незаконный вывоз тюльпанов

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило об операции по пресечению нелегального вывоза сезонных цветов. Управление действовало совместно с мобильной группой Омской таможни.
На ФПК «Исилькульский» гражданин республики Казахстан на легковом автомобиле пытался вывезти за границу 800 срезов подкарантинных тюльпанов. Продукция представляла высокий фитосанитарный риск.
У гражданина не было сопроводительных документов на товар. Пропуск такого груза через границу был невозможен в связи с риском распространения карантинных объектов, таких как цветочный трипс.
Инспекторы развернули транспортное средство с грузом и возвратили на территорию Российской Федерации для устранения нарушений. Гражданин Казахстана привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ввоза подкарантинного товара.
С 1 января 2026 года работники ведомства пресекли 2 попытки подобного нелегального вывоза цветов в Республику Казахстан.
Ранее мы рассказывали о том, как в Омске уничтожили партию китайских хризантем.