Орнитолог рассказал, какие птицы вернутся в Москву в марте

«Вот из тех птиц, которые именно в Москве и в окрестностях гнездятся, то самые заметные из первых появляются скворцы, которые, как правило, в первой половине марта (прилетают — ред.), и другие птицы, которым, как и скворцам, в первую очередь нужны первые проталины. То есть за грачами появляются скворцы, чибисы, кулики. И довольно рано появляются полевые жаворонки, это тоже март», — рассказал Квартальнов.