Орнитолог рассказал, какие птицы вернутся в Москву в марте

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Грачи, скворцы и жаворонки прилетают в московский регион одними из первых после зимовок на юге, их можно наблюдать уже в первой половине марта, рассказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
Ранее на неделе он рассказал агентству о прилете грачей в Москву в конце февраля, отметив, что в регионе уже появились и другие перелетные птицы — вьюрки.
«Вот из тех птиц, которые именно в Москве и в окрестностях гнездятся, то самые заметные из первых появляются скворцы, которые, как правило, в первой половине марта (прилетают — ред.), и другие птицы, которым, как и скворцам, в первую очередь нужны первые проталины. То есть за грачами появляются скворцы, чибисы, кулики. И довольно рано появляются полевые жаворонки, это тоже март», — рассказал Квартальнов.
По его словам, первые весенние встречи с этими птицами могут произойти рядом с водоемами или полями, где от сырости появляются первые проталины.