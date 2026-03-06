Татьяна Лазарева* услышала песню группы «Тату» в такси Парижа и обрадовалась

Ранее Татьяна Лазарева* получила второй заочный приговор — на этот раз от мирового суда в Москве. Суд признал её виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.