Биолог Сафонов: из-за теплой зимы дачников ждет нашествие испанских слизней

Эксперт подчеркивает: взрослые особи живут всего один сезон и с холодами погибают, но оставляют после себя бомбу замедленного действия. Процесс размножения начинается еще в сентябре-октябре, когда слизни откладывают яйца глубоко в почву, компостные кучи или под прелую листву.