Биолог Сафонов: из-за теплой зимы дачников ждет нашествие испанских слизней

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал aif.ru, что весной и летом в 2026 году на дачных участках появится большое количество гигантских испанских слизней. Они традиционно считаются угрозой урожая, поскольку питаются листьями растений.
«Если в прошлые годы морозы хоть немного сдерживали их численность, то зима 2025−2026 годов сделала вредителям в средней полосе России настоящий подарок. Обильные снегопады не дали почве промерзнуть, снег укрыл кладки и помог слизням размножиться, и дачники увидят результаты уже в начале апреля», — объяснил эксперт.
Эксперт подчеркивает: взрослые особи живут всего один сезон и с холодами погибают, но оставляют после себя бомбу замедленного действия. Процесс размножения начинается еще в сентябре-октябре, когда слизни откладывают яйца глубоко в почву, компостные кучи или под прелую листву.
Ранее риелтор рассказала, какие дачи в Подмосковье в 2026 году выросли в цене.