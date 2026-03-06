Ричмонд
Госстандарт запретил продавать желе для детей в Беларуси — вот причина

Детское желе нескольких видов попало под запрет в Беларуси.

Источник: Госстандарт

В Беларуси запретили продавать детское желе нескольких видов. Сладость включили в реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попали сразу несколько видов китайского желе. В сладостях выявили несоответствия техрегламентам Таможенного союза в части безопасности пищевой продукции.

Например, во фруктовом желе «Ice cream Lelly» нашли недопустимые при производстве желе красители красный очаровательный АС (Е129), тартразин (Е102) и синий блестящий FCF (Е133).

В желе в виде мишек «Сластилэнд» обнаружили такие же недопустимые в составе желе красители. Как и в желе в форме пончика от этого же производителя.

А в желе «Mini boy» белорусские специалисты обнаружили недопустимые для этого вида продукции красители азорубин (Е122) и синий блестящий FCF (Е133).

Сладости запретили к реализации, ввозу и обращению в Беларуси. Данное детское желе изымут из продажи в магазинах.

