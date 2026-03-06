Глава МИД Украины Сибига обвинил Венгрию в захвате семи украинцев

— Эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного «Ощадбанка», которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в пределах регулярных перевозок между государственными банками, — написал Сибига на своей странице в социальной сети X.