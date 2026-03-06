Доктор Парецкая рассказала, чем опасны валидол, валокордин и нитроглицерин

Так, нитроглицерин применяется специалистами скорой помощи и в стационарах при лечении отека легких, назначается для облегчения болей при ишемической болезни сердца и очень редко — для снижения давления. Однако он вреден, если пациент использует его, к примеру, при внезапной боли в груди.