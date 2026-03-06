Доктор Парецкая рассказала, чем опасны валидол, валокордин и нитроглицерин

Врач-педиатр, аллерголог, иммунолог и диетолог Елена Парецкая предостерегает: популярные препараты «от давления и сердца» не так безобидны, как привыкли считать многие. А некоторые просто опасны.
Так, нитроглицерин применяется специалистами скорой помощи и в стационарах при лечении отека легких, назначается для облегчения болей при ишемической болезни сердца и очень редко — для снижения давления. Однако он вреден, если пациент использует его, к примеру, при внезапной боли в груди.
«Поводов для такой боли множество, даже врач не всегда сразу может сказать, что именно болит, пока не проведет оследования. Поэтому нитроглицерин однозначно нельзя использовать как лекарство для самостоятельного назначения», — подчеркивает медик.
Не относится к безобидным каплям и валокордин. Их основное действующее вещество фенобарбитал относят к успокоительным и снотворным. Оно не влияет на причины болей в сердце, не защищает сердечно-сосудистую систему. А при длительном применении вызывает зависимость и приводит к отравлению бромом.
Кстати, валокордин не стоит принимать тем, кто собирается сдавать мочу на химико-токсикологическое исследование для определения содержания наркотических веществ.
«Что касается валидола, то это скорее вкусная ментоловая конфетка, чем кардиологическое лекарство — дыхание он освежает, но клинических исследований по препарату для купирования боли в груди не проводилось», — подытоживает врач.
