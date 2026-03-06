Ричмонд
Некоторым абитуриентам разрешат проносить смартфоны на ЦТ

В Беларуси скорректировало порядок организации и проведения централизованного тестирования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Источник: OL

В документе сказано, что в пунктах тестирования обязаны создавать специальные условия для абитуриентов с особыми потребностями. Им разрешат проносить с собой медицинские гаджеты, включая смартфоны со спецсофтом для контроля здоровья. Абитуриентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата предоставят оборудованные места в аудиториях.

Для получения таких условий при регистрации на ЦТ нужно предоставить медсправку и указать запрос в заявлении.

Кроме того, запретили выносить из аудиторий любые письменные заметки и записи — на чем бы они ни были сделаны.

Уточнили и требования к калькуляторам на экзаменах по физике и химии.