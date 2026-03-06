Некоторым абитуриентам разрешат проносить смартфоны на ЦТ

В документе сказано, что в пунктах тестирования обязаны создавать специальные условия для абитуриентов с особыми потребностями. Им разрешат проносить с собой медицинские гаджеты, включая смартфоны со спецсофтом для контроля здоровья. Абитуриентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата предоставят оборудованные места в аудиториях.