Некоторым абитуриентам разрешат проносить смартфоны на ЦТ

В документе сказано, что в пунктах тестирования обязаны создавать специальные условия для абитуриентов с особыми потребностями. Им разрешат проносить с собой медицинские гаджеты, включая смартфоны со спецсофтом для контроля здоровья. Абитуриентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата предоставят оборудованные места в аудиториях.
Для получения таких условий при регистрации на ЦТ нужно предоставить медсправку и указать запрос в заявлении.
Кроме того, запретили выносить из аудиторий любые письменные заметки и записи — на чем бы они ни были сделаны.
Уточнили и требования к калькуляторам на экзаменах по физике и химии.