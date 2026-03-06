Ричмонд
В Азовском море ученые впервые за 20 лет нашли скопление русского осетра

В Азовском море начал попадаться русский осетр длиной до 135 см.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Южного филиала ВНИРО зафиксировали уникальное для последних двух десятилетий явление в Азовском море. В ходе зимней траловой съемки им удалось обнаружить скопления русского осетра.

Как сообщили ученые, рыба присутствовала в уловах на большинстве учетных станций. Они отмечают, что популяция восстановилась до уровня, позволяющего осетру вновь формировать зимовальные скопления. Это происходит в традиционных районах северо-западной части моря, чего не наблюдалось более 20 лет.

Кроме того, исследователи обращают внимание на размеры пойманных особей. Многие из них достигли промыслового веса, а длина отдельных рыб составляла до 135 сантиметров.

По словам начальника рейса, главного специалиста лаборатории рыб Азовского моря Романа Надолинского, запас русского осетра в Азовском море достиг уровня, позволяющего рыбам снова формировать зимовальные скопления. Он также добавил, что в популяции отмечается устойчивое накопление особей промысловых размеров.

