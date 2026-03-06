В Азовском море ученые впервые за 20 лет нашли скопление русского осетра

Как сообщили ученые, рыба присутствовала в уловах на большинстве учетных станций. Они отмечают, что популяция восстановилась до уровня, позволяющего осетру вновь формировать зимовальные скопления. Это происходит в традиционных районах северо-западной части моря, чего не наблюдалось более 20 лет.