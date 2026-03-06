Новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев выступит на Паралимпиаде в Италии

В Италии стартовали XIV зимние Паралимпийские игры. В составе команды — новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев. Об этом пишет Андрей Травников в своем телеграм-канале.
Дмитрий начал заниматься сноубордом в 2006 году. Несмотря на тяжелую травму бедра в 2020 году, он продолжил тренировки и добился выдающихся результатов: пять раз становился чемпионом России, побеждал в слаломе и сноуборд-кроссе, выиграл этап Кубка Европы.
Его выступление запланировано на 8 марта. Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирец-сноубордист, потерявший ногу, выступит на Паралимпиаде.