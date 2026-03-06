Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев выступит на Паралимпиаде в Италии

Его выступление запланировано на 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Италии стартовали XIV зимние Паралимпийские игры. В составе команды — новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев. Об этом пишет Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Дмитрий начал заниматься сноубордом в 2006 году. Несмотря на тяжелую травму бедра в 2020 году, он продолжил тренировки и добился выдающихся результатов: пять раз становился чемпионом России, побеждал в слаломе и сноуборд-кроссе, выиграл этап Кубка Европы.

Его выступление запланировано на 8 марта. Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирец-сноубордист, потерявший ногу, выступит на Паралимпиаде.