Новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев выступит на Паралимпиаде в Италии

Дмитрий начал заниматься сноубордом в 2006 году. Несмотря на тяжелую травму бедра в 2020 году, он продолжил тренировки и добился выдающихся результатов: пять раз становился чемпионом России, побеждал в слаломе и сноуборд-кроссе, выиграл этап Кубка Европы.