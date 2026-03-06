Воронежцев предупреждают об активизации мошенников в преддверии праздников

В администрации Воронежа предупредили, что накануне праздников обычно активизируются злоумышленники.
— Пока вы выбираете подарки и ждете доставку, мошенники стараются заполучить ваши данные, отправляя сообщения с фальшивыми ссылками или призывая сообщить коды из СМС, — напомнили жителям.
В этот период нужно проявлять особую осторожность. Аферисты могут выдавать себя за сотрудников различных организаций, включая мэрию Воронежа. Для убедительности они называют реальные адреса административных зданий и номера кабинетов. Обещают льготы, выплаты или праздничные подарки, а для их вручения требуют ваши персональные данные.
Горожанам советуют перепроверять информацию, прежде чем доверять незнакомцам.