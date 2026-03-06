Воронежцев предупреждают об активизации мошенников в преддверии праздников

В этот период нужно проявлять особую осторожность. Аферисты могут выдавать себя за сотрудников различных организаций, включая мэрию Воронежа. Для убедительности они называют реальные адреса административных зданий и номера кабинетов. Обещают льготы, выплаты или праздничные подарки, а для их вручения требуют ваши персональные данные.