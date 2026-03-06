Омская скорая помощь зафиксировала снижение числа вызовов

БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» опубликовала данные о работе за прошедшую неделю. С 22 февраля по 2 марта 2026 года подстанции выполнили 6 462 вызова к пациентам. Это на 1% меньше, чем за предшествующую неделю. Среднесуточная нагрузка составила 923 вызова.