Омская скорая помощь зафиксировала снижение числа вызовов

БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» опубликовала данные о работе за прошедшую неделю. С 22 февраля по 2 марта 2026 года подстанции выполнили 6 462 вызова к пациентам. Это на 1% меньше, чем за предшествующую неделю. Среднесуточная нагрузка составила 923 вызова.
Госпитализировано за этот период 2 490 человек.
Для сравнения, с 9 по 16 февраля 2026 года скорая совершила 6 518 выездов, это на 2% больше, чем неделей ранее. Среднесуточная нагрузка тогда достигала 931 вызова, количество госпитализаций — 2 458.