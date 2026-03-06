Ричмонд
Омская скорая помощь зафиксировала снижение числа вызовов

За неделю с 22 февраля по 2 марта медики совершили 6 462 выезда к пациентам.

Источник: Аргументы и факты

БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» опубликовала данные о работе за прошедшую неделю. С 22 февраля по 2 марта 2026 года подстанции выполнили 6 462 вызова к пациентам. Это на 1% меньше, чем за предшествующую неделю. Среднесуточная нагрузка составила 923 вызова.

Госпитализировано за этот период 2 490 человек.

Для сравнения, с 9 по 16 февраля 2026 года скорая совершила 6 518 выездов, это на 2% больше, чем неделей ранее. Среднесуточная нагрузка тогда достигала 931 вызова, количество госпитализаций — 2 458.