МЧС предостерегает жителей Новосибирской области от падающих сосулек

Скопившийся на крышах снег тает, образуя сосульки. Они могут в любой момент обрушиться на землю. Пешеходам рекомендуют держаться на 1,5 — 2 метра от стен зданий. Стоит быть внимательными перед входом в дома и обращать внимание на кровли. Отдельно рекомендуют не носить наушники — они мешают услышать шум падения и избежать трагедии. При шуме сверху — прижаться к стене или под козырек.