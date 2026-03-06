Ричмонд
МЧС предостерегает жителей Новосибирской области от падающих сосулек

В регионе наблюдаются резкие перепады температур.

Источник: Комсомольская правда

Регион переживает сильные температурные качели. Ночью температура опускается до −25 градусов, а днем поднимается до +1 градуса. В МЧС Новосибирской области предупреждают жителей об опасности наледи и падения сосулек с крыш.

Скопившийся на крышах снег тает, образуя сосульки. Они могут в любой момент обрушиться на землю. Пешеходам рекомендуют держаться на 1,5 — 2 метра от стен зданий. Стоит быть внимательными перед входом в дома и обращать внимание на кровли. Отдельно рекомендуют не носить наушники — они мешают услышать шум падения и избежать трагедии. При шуме сверху — прижаться к стене или под козырек.

Родителей просят провести профилактические разговоры с детьми. Водителям стоит с аккуратностью выбирать места парковок и не оставлять автомобили под карнизами с кучей снега, учитывать предупреждающие знаки.