В Новосибирской области предприниматель обманом получил землю за 13 млн рублей

В Бердском районном суде прошел процесс о спорном земельном участке. Выяснилось, что в 2015 году экс-руководитель одной из фирм незаконно завладел землей площадью 99,5 квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Так, в 2015 году мужчина представил в Арбитражный суд области подложные сведения и документы. По ним он имел право оформить земельный участок в собственность. На основе сведений суд передал предпринимателю участок площадью стоимостью свыше 13 млн рублей.
По итогу суда владение признали полученным преступным путем. Иск прокуратуры Бердска удовлетворили и вернули землю в собственность государства.