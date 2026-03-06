Ричмонд
В Новосибирской области предприниматель обманом получил землю за 13 млн рублей

Участок вернули в собственность государства.

Источник: Комсомольская правда

В Бердском районном суде прошел процесс о спорном земельном участке. Выяснилось, что в 2015 году экс-руководитель одной из фирм незаконно завладел землей площадью 99,5 квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Так, в 2015 году мужчина представил в Арбитражный суд области подложные сведения и документы. По ним он имел право оформить земельный участок в собственность. На основе сведений суд передал предпринимателю участок площадью стоимостью свыше 13 млн рублей.

По итогу суда владение признали полученным преступным путем. Иск прокуратуры Бердска удовлетворили и вернули землю в собственность государства.