Ильдара Юланова уволили с поста гендиректора «Башкиравтодора»: ранее ему дали 9 лет колонии за воровство

Ильдар Юланов был задержан в ноябре 2023 года, а в сентябре 2025-го его приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении 152 миллионов рублей при реконструкции дорог. Его также оштрафовали на миллион и запретили занимать определенные должности на три года. Приговор обжалуется.