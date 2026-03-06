Ильдара Юланова уволили с поста гендиректора «Башкиравтодора»: ранее ему дали 9 лет колонии за воровство

Совет директоров АО «Башкиравтодор» прекратил полномочия генерального директора Ильдара Юланова. Как сообщает издание «РБК Уфа», это связано с истечением срока, установленного уставом, — руководителя избирают на пять лет. Юланов возглавил предприятие в феврале 2021 года. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Ликомаскин.
Ильдар Юланов был задержан в ноябре 2023 года, а в сентябре 2025-го его приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении 152 миллионов рублей при реконструкции дорог. Его также оштрафовали на миллион и запретили занимать определенные должности на три года. Приговор обжалуется.
В разные периоды обязанности гендиректора исполняли Ильгиз Усманов и Александр Ликомаскин.
По тому же делу проходили экс-глава компании «Киви» Ирек Шарипов (получил 15,5 года колонии строгого режима и штраф 101 млн рублей), бывший главный инженер «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов (четыре года колонии общего режима). Еще один фигурант, Ришат Самматов, заключил досудебное соглашение и в ноябре 2024-го получил четыре года колонии.
«Башкиравтодор» — самый крупный государственный дорожный подрядчик республики. В 2024 году выручка компании составила 9,6 миллиарда рублей, чистый убыток — 791 миллион. Летом 2025-го предприятие пытались признать банкротом, но апелляция отменила это решение. Глава региона Радий Хабиров называл попытку банкротства рейдерским захватом.
