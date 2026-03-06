Китай заинтересовался разработкой уральских ученых по контролю за воздухом

Над ее созданием трудилась объединенная команда из ученых Южно-Уральского государственного университета, представителей бизнеса и профильных ведомств. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.
«Устройство способно в реальном времени отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере. Благодаря встроенным газоаналитическим модулям, станция выдает точные показания непосредственно в контролируемой точке. Помимо химического состава воздуха, “Планар” фиксирует температуру, влажность, давление, а также скорость и направление ветра», — рассказали о разработке.
Собранные данные могут мгновенно передаваться надзорным органам, что позволяет оперативно реагировать на изменения экологической обстановки и принимать необходимые решения.
Разработка велась с 2022 года. Испытания опытного образца проходили на базе Челябинского Центра экологического мониторинга. Тестирование подтвердило полную достоверность получаемых данных.
В минэкологии отметили, что новой станцией уже заинтересовались за рубежом. Переговоры о производстве «Планара» ведутся с китайской стороной.
Ранее сообщалось о планах по созданию новых молодежных лабораторий на Сахалине.