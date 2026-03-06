Китай заинтересовался разработкой уральских ученых по контролю за воздухом

«Устройство способно в реальном времени отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере. Благодаря встроенным газоаналитическим модулям, станция выдает точные показания непосредственно в контролируемой точке. Помимо химического состава воздуха, “Планар” фиксирует температуру, влажность, давление, а также скорость и направление ветра», — рассказали о разработке.