Китай заинтересовался разработкой уральских ученых по контролю за воздухом

В Челябинске представили уникальную разработку в сфере экологического контроля — станцию мониторинга воздуха «Планар».

Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области

Над ее созданием трудилась объединенная команда из ученых Южно-Уральского государственного университета, представителей бизнеса и профильных ведомств. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.

«Устройство способно в реальном времени отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере. Благодаря встроенным газоаналитическим модулям, станция выдает точные показания непосредственно в контролируемой точке. Помимо химического состава воздуха, “Планар” фиксирует температуру, влажность, давление, а также скорость и направление ветра», — рассказали о разработке.

Собранные данные могут мгновенно передаваться надзорным органам, что позволяет оперативно реагировать на изменения экологической обстановки и принимать необходимые решения.

Разработка велась с 2022 года. Испытания опытного образца проходили на базе Челябинского Центра экологического мониторинга. Тестирование подтвердило полную достоверность получаемых данных.

В минэкологии отметили, что новой станцией уже заинтересовались за рубежом. Переговоры о производстве «Планара» ведутся с китайской стороной.

Ранее сообщалось о планах по созданию новых молодежных лабораторий на Сахалине.