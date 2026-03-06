Ричмонд
СВО
Девять человек пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Источник: Газета.Ру

Севастополь ночью подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал БПЛА, начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять мирных жителей. Медицинская помощь понадобилась троим детям, в том числе 12-летнему мальчику, получившему осколочное ранение головы.

В ночь на 6 марта Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате пострадали девять мирных жителей, ~среди них трое детей~. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telergam.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — уточнил Развожаев.

Губернатор рассказал, что в результате налета сильно пострадал многоквартирный пятиэтажный дом на улице Ефремова. ~Рядом с домом упал БПЛА, который был начинен взрывчаткой и металлическими шариками. Поражающие элементы разлетелись на значительное расстояние~. В результате происшествия ~12-летний мальчик получил осколочное ранение головы~.

Также ударной волной выбило окна в доме в районе улицы Генерала Жидилова, там травмы получил пожилой мужчина.

Кроме того, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА ~возникло небольшое возгорание на территории колледжа~, а в общежитии на Ефремова выбило стекла.

В прокуратуре Севастополя сообщили об открытии горячей линии для пострадавших в результате атаки.

«По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам», — сообщили в ведомстве.

Повреждения инфраструктуры.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 22:33, власти призвали жителей города покинуть открытые пространства. Силы ПВО за час перехватили и сбили три БПЛА в районе Северной стороны и над Гагаринским районом.

~Обломки сбитых БПЛА повредили одну из подстанций, после чего электричество пропало в двух районах Севастополя~.

«Нет электроэнергии в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника. Осколки от сбитых воздушных целей повредили подстанцию», — сообщил в Telegram Михаил Развожаев.

Кроме того, ~в Жидиловском микрорайоне осколок от сбитого БПЛА повредил газовую трубу~.

Позднее губернатор сообщил о восстановлении подачи электричества в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты.

«В ближайшие часы будет восстановлено электроснабжение оставшихся потребителей на Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова», — написал глава Севастополя в Telegram.

По данным Минобороны РФ, ~за прошедшую ночь над Севастополем и Крымом было сбито 56 беспилотников самолетного типа~.

Всего с начала марта над полуостровом было сбито 144 беспилотника. Еще 57 аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря, а 207 — над Черным морем.

