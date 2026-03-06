Врачи ГКБ № 7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

Медицинская практика утверждает, что, если при отравлении метанолом пропадает зрение, оно не возвращается никогда, но медики не оставили своих попыток. Токсикологи продолжали антидотную, дезинтоксикационную и гормональную терапию, мужчина проходил гемодиализ, чтобы очистить кровь. За состоянием пациента следили неврологи неотложного отделения и офтальмологи клиники. На помощь пришли специалисты из Республиканской клинической офтальмологической больницы, они сделали уколы в орбиту каждого глаза. На десятый день лечения зрение вернулось почти полностью.