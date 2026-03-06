Ричмонд
В аэропорту Толмачево задерживаются пять рейсов на прилет

Самолеты из Гоа, Алматы, Екатеринбурга, Оша и Петербурга прибывают позже расписания.

Источник: Комсомольская правда

Днем 6 марта в новосибирском аэропорту Толмачево зафиксированы задержки пяти рейсов на прилет. Большинство из них опаздывают от нескольких минут до получаса. Об этом стало известно из онлайн-табло аэропорта.

Самолет из Гоа должен был сесть в 15:30, расчетное время — 15:45. Рейс из Алматы, наоборот, прилетает на четыре минуты раньше — в 17:16 вместо 17:20.

Остальные задерживаются: Екатеринбург — на 40 минут, Ош — на 15 минут, Санкт-Петербург — на 25 минут.

Причины задержек пока неизвестны. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло.