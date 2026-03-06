В Челябинске букет за 400 тысяч могут доставить в течение одного часа

Цветочная тема накануне 8 Марта окутала южноуральцев. Незатейливые букеты теперь можно купить не только в салонах, но и в супермаркетах и магазинах у дома. В информагентстве «Первое областное» изучили цветочный рынок и нашли самые дорогие букеты. Готовы выложить за розы 400 тысяч рублей?
Итак, ранее мы рассказывали, что тюльпаны в этом году можно купить в районе 200 рублей за штуку. Эти луковичные и мимозы — самые традиционные цветы к Международному женскому дню. Но если не ограничиваться классикой и деньгами, то челябинцам можно действительно удивить свою даму.
Итак, крупные площадки по продаже цветов с доставкой в Челябинске готовы собрать в шикарные букеты до полутора тысяч стеблей. Самые дорогие букеты — из роз.
Так, корзина из 251 розы высотой 40 сантиметров будет стоить почти 100 тысяч рублей. Такой букет соберут за несколько часов, максимум — за 1 день. Необходимо оформить заказ заранее, чтобы флористы подготовили и закупили цветы.
В течение одного часа сегодня, 6 марта, по городу могут доставить букет стоимостью 394 440 рублей. Доставка и открытка будут бесплатными, а вот за топпер уже придется доплатить. Букет стоимостью почти в автомобиль или отдых на курорте (хотя куда сейчас ехать? — Прим авт.) будет состоять из 1551 розы и папоротника. Цветы в корзине будут высотой в 50 сантиметров. Размер букета — до полутора метров в диаметре.
301 розу, перевязанную атласной лентой, можно купить за 242 тысячи рублей. Доставка по городу составит до 2,5 тысячи рублей.