В Челябинске букет за 400 тысяч могут доставить в течение одного часа

В течение одного часа сегодня, 6 марта, по городу могут доставить букет стоимостью 394 440 рублей. Доставка и открытка будут бесплатными, а вот за топпер уже придется доплатить. Букет стоимостью почти в автомобиль или отдых на курорте (хотя куда сейчас ехать? — Прим авт.) будет состоять из 1551 розы и папоротника. Цветы в корзине будут высотой в 50 сантиметров. Размер букета — до полутора метров в диаметре.