В Воронеже распространяют фейк об очередной волне мобилизации

В пабликах и соцсетиях Воронежской области публикуют сообщения о новой волне мобилизации со ссылкой на некие списки мобилизованных по регионам, которые предлагают просмотреть каждому.
Эту информацию власти официально опровергают:
— Дополнительная мобилизация не требуется. Потребности армии в зоне СВО полностью закрываются за счет набора добровольцев и контрактников.
При этом телеграм-канал «Война с фейками. Воронежская область» предупреждает, что списки в Telegram могут быть не только кликбейтом, но и мошеннической схемой. При переходе по ним пользователи рискуют попасть на фишинговые сайты или передать личные данные злоумышленникам.