В Воронеже распространяют фейк об очередной волне мобилизации

Списки на «предстоящую мобилизацию» предлагают посмотреть по ссылке.

Источник: Комсомольская правда

В пабликах и соцсетиях Воронежской области публикуют сообщения о новой волне мобилизации со ссылкой на некие списки мобилизованных по регионам, которые предлагают просмотреть каждому.

Эту информацию власти официально опровергают:

— Дополнительная мобилизация не требуется. Потребности армии в зоне СВО полностью закрываются за счет набора добровольцев и контрактников.

При этом телеграм-канал «Война с фейками. Воронежская область» предупреждает, что списки в Telegram могут быть не только кликбейтом, но и мошеннической схемой. При переходе по ним пользователи рискуют попасть на фишинговые сайты или передать личные данные злоумышленникам.