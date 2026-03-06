Более 30 юных омичей не смогли уехать за границу

В этом году изменились правила выезда за границу и более 30 омских детей не смогли покинуть границы Российской Федерации. Пограничное управление ФСБ России по Омской области сообщает о том, что причиной отказа в выезде стало отсутствие у детей заграничного паспорта.
Пограничная служба проинформировала граждан об изменениях в правилах выезда за границу 20 января 2026 года. В перечень правил были внесены поправки, гласящие о том, что теперь граждане в возрасте до 14 лет должны иметь загранпаспорт для пересечения границ с Казахстаном, Беларусью, Киргизией, Абхазией и Южной Осетией. Ранее для этого было необходимо лишь свидетельство о рождении, но отныне данного документа недостаточно.
