Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 юных омичей не смогли уехать за границу

С начала 2026 года несколько десятков омских детей не смогли уехать за границу.

Источник: Аргументы и факты

В этом году изменились правила выезда за границу и более 30 омских детей не смогли покинуть границы Российской Федерации. Пограничное управление ФСБ России по Омской области сообщает о том, что причиной отказа в выезде стало отсутствие у детей заграничного паспорта.

Пограничная служба проинформировала граждан об изменениях в правилах выезда за границу 20 января 2026 года. В перечень правил были внесены поправки, гласящие о том, что теперь граждане в возрасте до 14 лет должны иметь загранпаспорт для пересечения границ с Казахстаном, Беларусью, Киргизией, Абхазией и Южной Осетией. Ранее для этого было необходимо лишь свидетельство о рождении, но отныне данного документа недостаточно.

Ранее мы сообщали о том, что в Омске дополнили список льгот по туристическому налогу.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше