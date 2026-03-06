Госзаказ — не указ. Завод, выпускающий продукцию для оборонки, судится с ФНС

ОА «Поволжский подшипниковый завод» («ППЗ») обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с тем, чтобы было пересмотрено решение по заявлению межрайонной ИФНС № 9. Предприятию был начислен налог на прибыль, пени и штрафы в сумме, сопоставимой с годовой выручкой завода. Теперь его представители рассчитывают, что решение будет признано недействительным в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
«Налог в размере годовой выручки».
Волгоградское АО «ППЗ» было создано в 2010 году и успешно отработало десяток лет, выполняя, в том числе, гособоронзаказ, рассказывают его представители. Проблем с налоговыми органами все это время не было. Они появились в последние дни 2021 года, когда на заводе прошли пять налоговых проверок подряд.
По их итогам предприятие получило требование об уплате суммы, которая превышала его годовой оборот. Выплатить такую сумму завод не cмог. В 2023 году налоговики пытались обанкротить предприятие и одновременно инициировали уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества.
Судья Ольга Толмачева, изучив материалы дела о признании АО «ППЗ» несостоятельным, пришла к выводу, что производство следует прекратить.
«На базе советских заброшек».
Из-за ареста налоговой счетов предприятия выполнение гособоронзаказа было остановлено, работники предприятия и члены их семей лишились дохода, а волгоградская налоговая — поступлений в бюджет. Производство в Волгограде было свернуто, многие уникальные специалисты оставили рабочие места, потеряв единственный заработок и возможность содержать семьи.
Те из них, что решили во что бы то ни стало сохранить завод, перебрались в соседний Саратовский регион. Там они, как рассказывают представители предприятия, на собственные средства восстановили заброшенные цеха бывших советских заводов и приступили к работе, создав три новых ООО — «ППЗ», «Сталь-инвест» и «ТПК “Спецподшипник”.
К 2025 году на новых предприятиях работали уже около 300 специалистов. Совместно с министерством образования Саратовской области была реализована программа «Профессионалитет», восстановлено 10 000 м² производственных цехов на базе советских заброшек, организована и полностью выполняется работа по гособоронзаказу.
При этом свои проценты в течение четырех лет судебных споров налоговая не переставала начислять, доводя сумму взыскания с АО «ППЗ» до астрономических значений.
Летом 2025 года МИФНС № 9 подает иск в Арбитражный суд Саратовской области и переносит претензии с волгоградского завода на новые предприятия, работающие на территории этого региона, считая их правопреемниками. Инспекция ходатайствует об аресте счетов саратовских заводов. Их работа оказывается полностью парализованной, они не в состоянии обеспечить выплату зарплат сотрудникам, исполнять обязательства перед государством.
Ситуация сохраняется до начала сентября, когда в процесс вступает судья Юлия Огнищева. Она частично удовлетворяет ходатайство заводов и снимает арест со спецсчетов в одном из банков, которые используются для выполнения гособоронзаказа.
«За отсутствием состава преступления».
В настоящее время представители АО «ППЗ» намерены добиться пересмотра решений волгоградского арбитража от 2022 года по вновь открывшимся обстоятельствам в части начисления налога на прибыль организации, а также пени и штрафов.
Обстоятельства эти — отказ в возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора предприятия по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение организации от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в особо крупном размере) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
На судебном заседании побывал журналист «АиФ-Волгоград».
Представитель завода изложил свою позицию: тогда налоговый орган неправомерно исключил затраты по налогу на прибыль и вычетов по НДС по взаимоотношениям со спорными, на взгляд заявителя, контрагентами. В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что АО «ППЗ» постоянно выпускало подшипники, качество которых оценивалось специалистами Военного представительства Минобороны РФ. Предприятие несло соответствующие расходы, без которых производство было бы невозможным.
«Неуплата налога на прибыль в размере 29 712 922 рубля гендиректору предприятия следствием уже не вменялась», — подчеркнул юрист.
«Нет оснований для пересмотра».
Представитель МИФНС № 9 возразил: требования инспекции, изложенные в 2022 году в четырех заявления, были подтверждены во всех судебных инстанциях.
«Само по себе прекращение уголовного дела не является безусловным основанием для пересмотра состоявшегося судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам», — заявил он.
В свою очередь представитель предприятия парировал: в кассационной инстанции налоговики делали особый упор на тот факт, что в отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов.
«А теперь, когда вынесено постановление от отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе, из-за отсутствия вины, вы говорите, что это не имеет никакого значения», — возмутился юрист.
Судья Мария Тесленко тем не менее приняла сторону налоговой инспекции и отказала в пересмотре решений своих коллег. Предприятие намерено оспорить это решение.
Комментарий акционера АО «ППЗ» Владимира Котова:
"Я не удивлен решением Арбитражного суда Волгограда. Проще поставить крест на тех, кто своим трудом пытается восстановить то, что разрушили перестроечники 1990-х, в угоду своим карьерным амбициям. Нарушено основное конституционное право человека на труд.
Президент говорил: «Зачем нам жизнь, если не будет России». Я могу перефразировать: зачем нам жизнь, если не будет нашего дела. Можно уничтожить предприятие во имя своих профессиональных амбиций, но нельзя лишить человека права трудиться. Волгоградская налоговая, продолжая начислять пени, сегодня требует 100 млн уже не только с АО «ППЗ», но и с тех саратовских предприятий, куда были вынуждены переехать работники завода. Мы боремся пятый год и не собираемся останавливаться".