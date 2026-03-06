Завод, выпускающий продукцию для оборонки, судится с ФНС

Волгоградское АО «ППЗ» было создано в 2010 году и успешно отработало десяток лет, выполняя, в том числе, гособоронзаказ, рассказывают его представители. Проблем с налоговыми органами все это время не было. Они появились в последние дни 2021 года, когда на заводе прошли пять налоговых проверок подряд.