В Ростове обновляют парк автобусов и ищут средства на ремонт троллейбусной сети

В МТК «Ростовпассажиртранс» рассказали, что доля перевозок сейчас составляет 38,6%. Также в компании отметили улучшение ситуации с набором водителей. С 1 ноября условия труда привлекли 78 человек. Сейчас на предприятии платят до 114-ти тысяч рублей, а опытные работники получают до 200 тысяч рублей. Кроме того, для иногородних водителей ввели компенсацию аренды жилья.