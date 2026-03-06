В Ростове обновляют парк автобусов и ищут средства на ремонт троллейбусной сети

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону посетили предприятия двух ключевых перевозчиков донской столицы — МТК «Ростовпассажиртранс» и «Ростовской транспортной компании». Встречу провели в рамках выездного совещания, собравшиеся вместе осмотрели ремонтные базы, склады и бытовые помещения.
В МТК «Ростовпассажиртранс» рассказали, что доля перевозок сейчас составляет 38,6%. Также в компании отметили улучшение ситуации с набором водителей. С 1 ноября условия труда привлекли 78 человек. Сейчас на предприятии платят до 114-ти тысяч рублей, а опытные работники получают до 200 тысяч рублей. Кроме того, для иногородних водителей ввели компенсацию аренды жилья.
Также в МТК «Ростовпассажиртранс» продолжается обновление автопарка. В 2025 году закупили десять автобусов «Нефаз», а в 2026 году взяли в лизинг еще 90 машин.
В «Ростовской транспортной компании» говорили о состоянии контактной троллейбусной сети, она не обновлялась 15 лет, а депо на 20-й линии требует капремонта на 80 млн рублей. Также не хватает подвижного состава. В 2026 году перевозчик планирует закупить в лизинг 30 электробусов большого класса для маршрутов № 2, 17 и 22. Параллельно подготовили обращение о финансировании строительства или реконструкции транспортной инфраструктуры.
Депутаты предложили «Ростовской транспортной компании» и департаменту транспорта подготовить смету по расходам на ремонт троллейбусов и трамваев. Ее рассмотрят на заседании комиссии по экономике, промышленности и транспорту.
