Море Геродота будет: в нацпарке «Припятский» рассказали о предстоящих разливах

В феврале в социальных сетях белорусы стали активно обсуждать возможное отсутствие паводков на Припяти. Ранее и Белгидромет подтверждал, что уровни воды в бассейне находятся ниже нормы, что заставило любителей сплавов по «морю Геродота» всерьез обеспокоиться.
Однако в конце месяца ситуация изменилась. По данным синоптиков, запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек превысили норму. По прогнозам, половодье 2026 года станет более высоким, чем в последние годы.
Как рассказал Sputnik заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе национального парка «Припятский» Андрей Беспалый, сделать стопроцентный прогноз по разливам Припяти достаточно сложно из-за переменчивой погоды.
«По климатическим показателям сейчас сложно предсказать, насколько сильным будет разлив. Но то, что вода на пойме Припяти будет — это однозначно. В 2025 году разлива не было вовсе, но в текущем году мы точно его увидим», — отметил Беспалый.
Он добавил, что специалисты уже фиксируют подъем уровней воды по всей республике.
«Поэтому белорусам бояться не стоит. С вероятностью в 90% на территории нацпарка “Припятский” в этом году будут хорошие разливы», — сказал Беспалый.
Он добавил, что популярность весенних сплавов среди белорусов высокая: большинство мест на выходные дни в предстоящем сезоне уже забронировано. Первые маршруты по «морю Геродота» запланированы на конец марта, однако точный старт будет зависеть от сроков окончательного освобождения реки ото льда.
Так называемое Сарматское море, или море Геродота — это масштабные разливы реки Припять, в результате которых значительные территории Полесья оказываются под водой. Первое упоминание о «море» встречается в трудах древнегреческого историка Геродота, а окончательно название закрепилось в XIX веке, когда разливы были детально описаны учеными.