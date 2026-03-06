Ричмонд
Стали известны имена омичек, отмеченных госнаградами в сфере культуры

В преддверии Международного женского дня заслуженные омички региона за заслуги в сфере культуры получили из рук губернатора Омской области Виталия Хоценко почетные знаки отличия и награды.

Источник: Аргументы и факты

«Высокими наградами, почетными званиями Российской Федерации и Омской области были отмечены многодетные матери, выдающиеся деятели науки, образования и культуры», — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов на своей странице в телеграм-канале.

За вклад в культурное развитие региона почетного звания «Заслуженный деятель культуры Омской области» удостоены:

— художник, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Людмила Белозерова;

— главный научный сотрудник Омского государственного историко-краеведческого музея Татьяна Назарцева;

— солистка Квартета народных инструментов «Тарские ворота» Омской филармонии Евгения Строкина;

— артистка Государственного академического Омского русского народного хора Наталья Рычкова.

Напомним, высокие награды и почетные звания являются высшей формой награждения граждан за выдающиеся заслуги в различных сферах и указывают на значимость проделанной работы для общества.