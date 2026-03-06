Ричмонд
«Победа» будет бесплатно размещать рядом детей и их сопровождающих

«Победа» будет бесплатно размещать рядом детей 12−18 лет и их сопровождающих.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Авиакомпания «Победа» по решению суда внесла изменения в правила перевозки и теперь будет бесплатно оформлять соседние кресла для детей от 12 до 18 лет и их сопровождающих, сообщила авиакомпания.

Щербинский районный суд Москвы ранее по требованию Генпрокуратуры признал незаконными действия «Победы» по навязыванию пассажирам с детьми от 12 до 18 лет услуги платного выбора мест.

«Победа исполнила решение Щербинского районного суда, принятого по иску прокуратуры, и внесла в правила перевозки изменения. Теперь авиакомпания принимает все возможные меры для оформления соседних кресел для клиентов от 12 до 18 лет с родителем или сопровождающим», — говорится в сообщении.

Авиакомпания «Победа» — российский лоукостер, входит в группу «Аэрофлот». Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.