«Победа» будет бесплатно размещать рядом детей и их сопровождающих

«Победа исполнила решение Щербинского районного суда, принятого по иску прокуратуры, и внесла в правила перевозки изменения. Теперь авиакомпания принимает все возможные меры для оформления соседних кресел для клиентов от 12 до 18 лет с родителем или сопровождающим», — говорится в сообщении.