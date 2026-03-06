Ричмонд
Росстат отметил резкий рост цен на яйца и помидоры в Новосибирской области

По данным Росстата, с 25 февраля по 2 марта 2026 года индекс потребительских цен составил 100,08%, а с начала года — 102,22%.

Источник: Сиб.фм

За неделю больше всего подорожали яйца (+3,3%) и помидоры (+3,8%), также отмечен рост цен на сахар, муку, говядину, хлеб и овощи (морковь, картофель, лук, свекла) в пределах 0,1−0,4%. При этом огурцы подешевели на 7,1%, яблоки — на 0,2%, мясо кур, сыр, гречка, свинина, масло и молоко — на 0,1−0,3%.

Среди непродовольственных товаров цены выросли на телевизоры (+0,9%), мыло, прокладки и спички (+0,5%), сухие корма и пелёнки (+0,3−0,4%), тогда как смартфоны подешевели на 0,6%, колготки — на 0,5%, электропылесосы — на 0,4%. Бензин подорожал на 0,1%, дизельное топливо почти не изменилось.

Среди услуг подорожали проезд в троллейбусе (+1,4%), трамвае (+0,7%) и автобусе (+0,4%), а также проживание в отелях и путёвки в санатории (+0,7−1,4%).