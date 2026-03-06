Росстат отметил резкий рост цен на яйца и помидоры в Новосибирской области

За неделю больше всего подорожали яйца (+3,3%) и помидоры (+3,8%), также отмечен рост цен на сахар, муку, говядину, хлеб и овощи (морковь, картофель, лук, свекла) в пределах 0,1−0,4%. При этом огурцы подешевели на 7,1%, яблоки — на 0,2%, мясо кур, сыр, гречка, свинина, масло и молоко — на 0,1−0,3%.