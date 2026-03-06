ОНПЗ помогает омским хоккеистам выйти на всероссийский уровень

В Омской области стартовали отборочные соревнования на всероссийский турнир по хоккею среди юных спортсменов при поддержке ОНПЗ «Газпром нефти» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Инициатива реализуется совместно с федерацией хоккея Омской области и региональным министерством спорта.
«Победа на престижном турнире “Золотая шайба” открывает перед хоккеистами большие перспективы. Это шанс быть замеченными профессиональными клубами, получить путевку в большой спорт и пройти уникальную школу жизни, которая формирует характер и дисциплину», — отметил президент федерации хоккея России Вячеслав Третьяк.
Участие в состязаниях принимают двести хоккеистов, разделенных на четыре возрастные группы от десяти до семнадцати лет. Победители регионального этапа получат возможность представить Омскую область на всероссийском финале в Волгограде. Первые матчи прошли на льду дворца имени Евгения Шастина, где встретились команды из Омска и Тюкалинского района. Убедительную победу в младшей возрастной категории одержали представители омского клуба «Сибирские хаски».
Омский НПЗ по программе «Родные города» компании «Газпром нефть» на протяжении нескольких лет системно поддерживает проект «Хоккей для всех». Инициатива помогает развивать детско-юношеский спорт в регионе, и благодаря этому омские команды уже показывают высокие результаты. Ранее юные хоккеисты «Феникса» завоевали серебро на всероссийском турнире «Золотая шайба» и регион вошел в число призеров.
«Социальная политика нашего предприятия направлена на то, чтобы хоккей в Омской области был доступным и привлекал как можно больше детей. Спорт воспитывает лидеров: он учит принимать решения и отвечать за результат. Именно эти качества мы стремимся развивать у подрастающего поколения, поддерживая проект “Хоккей для всех”, — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа социальных инвестиций «Родные города» направлена на улучшение качества жизни и устойчивое развитие регионов присутствия компании, включая поддержку спортивных, образовательных и культурных проектов. Такое партнерство позволяет создавать условия для массового вовлечения детей в занятия спортом и формирования здорового образа жизни.