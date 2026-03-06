ОНПЗ помогает омским хоккеистам выйти на всероссийский уровень

«Социальная политика нашего предприятия направлена на то, чтобы хоккей в Омской области был доступным и привлекал как можно больше детей. Спорт воспитывает лидеров: он учит принимать решения и отвечать за результат. Именно эти качества мы стремимся развивать у подрастающего поколения, поддерживая проект “Хоккей для всех”, — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.