Диетолог Поляков сказал, сколько нужно пить воды при занятиях спортом

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько нужно пить воды при занятиях спортом.
«Если говорить про занятия спортом, в первую очередь нужно ориентироваться на потребности организма. То есть если это стандартная тренировка в тренажерном зале с определенным комплексом упражнений, 15-минутной работой на беговой дорожке или, скажем, велотренажере, на такое мероприятие в среднем уходит от 500 до 1000 мл воды», — сказал Поляков.
Если речь идет про марафонский забег, про долгую езду на велосипеде, естественно, расход может быть больше, добавил диетолог.
«То есть в большей степени здесь нужно ориентироваться на фактическую потребность. Организм не обманет в тот момент, когда потребность в воде будет актуальна. Соответственно, появятся определенные телесные признаки, говорящие об этом», — подытожил Поляков.