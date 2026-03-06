Ричмонд
Диетолог Поляков сказал, сколько нужно пить воды при занятиях спортом

Диетолог Поляков сказал, сколько нужно пить воды во время тренировки. Организм не обманет в тот момент, когда потребность в воде будет актуальна, отметил врач.

девушка занимается фитнесом, спортивная фигура, спорт
Источник: Freepik.com

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько нужно пить воды при занятиях спортом.

«Если говорить про занятия спортом, в первую очередь нужно ориентироваться на потребности организма. То есть если это стандартная тренировка в тренажерном зале с определенным комплексом упражнений, 15-минутной работой на беговой дорожке или, скажем, велотренажере, на такое мероприятие в среднем уходит от 500 до 1000 мл воды», — сказал Поляков.

Если речь идет про марафонский забег, про долгую езду на велосипеде, естественно, расход может быть больше, добавил диетолог.

«То есть в большей степени здесь нужно ориентироваться на фактическую потребность. Организм не обманет в тот момент, когда потребность в воде будет актуальна. Соответственно, появятся определенные телесные признаки, говорящие об этом», — подытожил Поляков.