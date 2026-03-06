Ветеринар рассказал о действии ядов догхантеров на собак

Крысиный яд действует иначе. Он не вызывает мгновенных симптомов, но постепенно нарушает свёртываемость крови. Через неделю после отравления у животного могут начаться спонтанные кровотечения и появляться большие гематомы. Хозяева иногда замечают проблему, когда после небольшого удара у собаки сразу появляется сильный синяк.