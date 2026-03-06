Ветеринар рассказал о действии ядов догхантеров на собак

Догхантеры чаще всего используют для травли собак противотуберкулёзные препараты или крысиный яд. Об этом рассказал ветеринар клиники «Доктор Айболит» Анатолий Исайкин.
По его словам, противотуберкулёзные препараты действуют очень быстро. Если собака съест разлитое вещество, уже через 15−20 минут у неё может начаться приступ. У животного появляются судороги, потеря сознания. При большой дозировке смерть наступает быстро.
«При своевременном обращении в клинику за счёт введения антидотов — это обычно витамины группы B — удаётся достичь положительного результата», — пояснил ветеринар.
Крысиный яд действует иначе. Он не вызывает мгновенных симптомов, но постепенно нарушает свёртываемость крови. Через неделю после отравления у животного могут начаться спонтанные кровотечения и появляться большие гематомы. Хозяева иногда замечают проблему, когда после небольшого удара у собаки сразу появляется сильный синяк.
В таких случаях применяется большая дозировка препарата витамина К.
Если животное могло съесть быстродействующий яд, на первом этапе ветеринары советуют дать ему большие дозы активированного угля — одну таблетку на 2 килограмма веса — или энтеросорбенты. Однако при любых признаках отравления необходимо как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику, сообщает ИА «Уральский меридиан».