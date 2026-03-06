Новосибирск поборется за звание «Молодежной столицы России»

Новосибирск планирует поучаствовать в конкурсе «Молодежная столица России», чтобы получить этот статус в 2028 году. Об этом ТАСС рассказал глава департамента молодежной политики региона Василий Носков.
Конкурс проводят в стране с 2022 года. Известно, что ранее город не подавал заявок на него.
— Пока что, мы планируем на 2028 году принять участие. Для того, чтобы и нарастить инфраструктуру сферы молодежной политики и качественно подготовить нашу сферу для принятия всей страны в гости в наш регион, показать все его достижения, — отметил Носков.
Цель конкурса «Молодежная столица России» — выявить и поощрить города с яркими достижениями в сфере молодежной политики. Событие также дает возможность создать новые условия для самореализации, учебы, творчества и развития молодого поколения.
Известно, что победитель получает звание на один год. Оно дает ряд привилегий. Среди них: право проводить ключевые проекты Росмолодежи, пользоваться экспертной поддержкой, а также получить доступ к грантовым конкурсам.