«Обнальщик» с 20-миллионным оборотом попал в поле зрения ФСБ в Волгограде

Коммерсанта подозревают в том, что он предоставил недостоверную информацию о подставном лице в орган, регистрирующий юрлиц и ИП.

Индивидуальный предприниматель, через фирму которого обналичивались крупные средства, попал в поле зрения сотрудников УФСБ по Волгоградской области.

«Коммерсанта подозревают в том, что он предоставил недостоверную информацию о подставном лице в орган, регистрирующий юрлиц и ИП», — поясняют в пресс-службе силового ведомства.

На 20-летнего волгоградца зарегистрировано ИП, обладающее признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. За семь месяцев — с июля 2025 года по январь 2026 года — через его расчетные счета было перечислено больше 20 млн рублей, которые впоследствии обналичивались.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Молодой человек остается на свободе, ему грозит солидный штраф. Также в случае, если его вина будет доказана, судья может назначить волгоградцу до 240 часов обязательных или до двух лет исправительных работ.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что региональное УФАС оштрафовало «ЭкоЦентр», но компания еще поспорит в суде.