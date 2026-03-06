«Обнальщик» с 20-миллионным оборотом попал в поле зрения ФСБ в Волгограде

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Молодой человек остается на свободе, ему грозит солидный штраф. Также в случае, если его вина будет доказана, судья может назначить волгоградцу до 240 часов обязательных или до двух лет исправительных работ.