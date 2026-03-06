Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске милиция задержала приехавшую из Удмуртии 80-летнюю бабушку

В Минске бабушка из Удмуртии была задержана милицией после кодового слова «бусинка».

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала приехавшую во второй раз в Минск бабушку из Удмуртии, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Так, оперативники задержали 80-летнюю россиянку, которая во второй раз приехала в Минск, выполняя задания мошенников. Женщина рассказала, что ей неизвестные от имени якобы ФСБ предложили оплачиваемую подработку. По заданию нужно было съездить в Беларусь, забрать и привезти посылку. Пенсионерка сказала милиционерам, что не знала о содержимом посылок и не догадывалась, что участвует в мошеннической схеме.

В первый раз фигурантка вывезла из Беларуси за границу около 15 тысяч долларов, которые ей передала обманутая аферистами пожилая минчанка. Сейчас иностранка уже во второй раз приехала в Минск, встретилась рядом театром оперы и балета с женщиной и по кодовому слову «бусинка» забрала примерно 30 тысяч белорусских рублей. После этого курьер была задержана с поличным. Деньги изъяли, их вернут владелице.

— Обе потерпевшие были обмануты телефонными аферистами и думали, будто бы декларируют сбережения в Национальном банке, — прокомментировали в ГУВД.

Расследуется уголовные дела по фактам мошенничества.

Еще мы писали, что в Минске водитель потерял сознание за рулем и погиб в ДТП.

Тем временем МАРТ сказал о штрафах до 2250 рублей блогерам в Беларуси за рекламу.