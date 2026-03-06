В Минске милиция задержала приехавшую из Удмуртии 80-летнюю бабушку

В первый раз фигурантка вывезла из Беларуси за границу около 15 тысяч долларов, которые ей передала обманутая аферистами пожилая минчанка. Сейчас иностранка уже во второй раз приехала в Минск, встретилась рядом театром оперы и балета с женщиной и по кодовому слову «бусинка» забрала примерно 30 тысяч белорусских рублей. После этого курьер была задержана с поличным. Деньги изъяли, их вернут владелице.