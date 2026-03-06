В Минске милиция задержала приехавшую из Удмуртии 80-летнюю бабушку

Милиция задержала приехавшую во второй раз в Минск бабушку из Удмуртии, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, оперативники задержали 80-летнюю россиянку, которая во второй раз приехала в Минск, выполняя задания мошенников. Женщина рассказала, что ей неизвестные от имени якобы ФСБ предложили оплачиваемую подработку. По заданию нужно было съездить в Беларусь, забрать и привезти посылку. Пенсионерка сказала милиционерам, что не знала о содержимом посылок и не догадывалась, что участвует в мошеннической схеме.
В первый раз фигурантка вывезла из Беларуси за границу около 15 тысяч долларов, которые ей передала обманутая аферистами пожилая минчанка. Сейчас иностранка уже во второй раз приехала в Минск, встретилась рядом театром оперы и балета с женщиной и по кодовому слову «бусинка» забрала примерно 30 тысяч белорусских рублей. После этого курьер была задержана с поличным. Деньги изъяли, их вернут владелице.
— Обе потерпевшие были обмануты телефонными аферистами и думали, будто бы декларируют сбережения в Национальном банке, — прокомментировали в ГУВД.
Расследуется уголовные дела по фактам мошенничества.
