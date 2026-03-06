В Омске при расселении частного сектора права граждан будут соблюдены

В Омске при реализации проектов комплексного развития территории права собственников частного жилья будут защищены в соответствии с федеральным законодательством. Размер денежного возмещения определит независимый аттестованный оценщик по рыночной цене с учетом всех расходов на переезд и временное проживание.
Механизм комплексного развития территории предусмотрен законодательством для повышения уровня жизни граждан, расселения аварийного жилья и создания условий для развития социальной и транспортной инфраструктуры. В проект могут быть вовлечены районы жилой и нежилой застройки, а также незастроенные территории.
«Проект КРТ уже много лет успешно реализуются в других городах. Омску он тоже необходим. Некоторые жители не имеют централизованного отопления и канализации и в XXI веке продолжают топить дома дровами. Эту ситуацию необходимо менять», — подчеркнул директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Омска Роман Воробьев.
Одна из таких территорий в настоящее время проходит согласование в Центральном округе. Речь идет о земельном участке в границах улиц 10 лет Октября, 20-я Линия, Лермонтова и 14-я Линия. На этой площади расположено более 150 частных домов, в том числе без централизованного отопления, нежилые здания и объекты незавершенного строительства.
Инвестор, который будет определен по итогам аукциона, обязан обеспечить жилищные права каждого собственника: выплатить денежное возмещение по рыночной цене, покрыть расходы на переезд и временное проживание. Кроме строительства многоэтажного жилья, в рамках проекта предусмотрено возведение детского сада на 310 мест, озеленение территории, организация проездов и установка детских площадок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске стартовали продажи квартир с двухуровневым паркингом на Архитекторов.