В Омске при расселении частного сектора права граждан будут соблюдены

Одна из таких территорий в настоящее время проходит согласование в Центральном округе. Речь идет о земельном участке в границах улиц 10 лет Октября, 20-я Линия, Лермонтова и 14-я Линия. На этой площади расположено более 150 частных домов, в том числе без централизованного отопления, нежилые здания и объекты незавершенного строительства.