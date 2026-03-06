Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью поэта Владимира Каризны

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью поэта Владимира Каризны, сообщила пресс-служба президента.
От имени белорусского лидера соболезнования были направлены в адрес родных и близких поэта и одного из авторов Государственного Гимна Беларуси Владимира Каризны.
Лукашенко отметил, что стихотворения и литературное наследие Каризны проникнуты уважением к истории и традициям белорусского народа. Также он отметил работу заслуженного деятеля культуры над белорусским гимном.
— Знаковым событием в творчестве поэта стала работа над гимном современной Беларуси — символом независимости, гордости и единства соотечественников, — подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко сказал, что светлая память о народном поэте Владимире Каризне навсегда сохранится в сердцах.
«Комсомолка» писала о том, что умер народный поэт Беларуси Владимир Каризна, один из авторов текста Государственного Гимна страны.