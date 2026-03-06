БЖД снимает с сообщения составы Stadler и Pesa, после серьезных задержек поездов

В Белорусской железной дороги сообщили о замене поездов Stadler и Pesa на обычные поезда на популярных направлениях. В пресс-службе БЖД сказали, что мера будет временной и дали разъяснения.
Замены будут произведены сразу для нескольких поездов межрегиональных линий бизнес-класса на брестском и полоцком направлениях. Поезда бизнес-класса будут заменены составами из вагонов локомотивной тяги.
— Отдельные поезда межрегиональных линий бизнес-класса заменяются в связи с возникшей необходимостью проведения внепланового технического осмотра поездов серии ЭПМ и ДП-3, — прокомментировали в пресс-службе.
Так, с 6 по 8 марта меняются составы на маршруте Минск — Брест (поезд № 733), с 7 по 9 марта — Брест — Минск (поезд № 734), а с 6 по 12 марта заменяются поезда Полоцк — Могилев (№ 705 и № 706).
В БЖД также предупредили, что из-за смены подвижного состава и необходимости пересадки пассажиров билеты на эти поезда могут быть временно недоступны. При этом пассажиры, которые уже купили билеты в бизнес-класс, смогут вернуть разницу в стоимости билетов через кассы.
Напомним, в конце февраля на железной дороге раз за разом происходили задержки пассажирских состав в пути. Например, поезд Минск — Брест опоздал почти на полтора часа 25 февраля. А потом и 27 февраля поезд Минск — Брест задержался в пути почти на час.
Тем временем МАРТ сказал о штрафах до 2250 рублей блогерам в Беларуси за рекламу.