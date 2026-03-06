Комиссии ловят нарушителей запрета выхода на лёд в Приморье

Часть припайного льда уже разрушилась и вынесена в открытую часть Амурского залива под действием ветров и потепления. 7 марта лёд продолжит дрейфовать в залив Петра Великого. Несмотря на то, что в освобождённой акватории с понижением температур в конце февраля — начале марта вновь началось образование нового льда, он уже не способен набрать прочность. В Уссурийском и Славянском заливах льда почти не осталось.