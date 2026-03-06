Комиссии ловят нарушителей запрета выхода на лёд в Приморье

Последний рейд прошёл в бухте Бражникова в северной части Амурского залива. За время патрулирования инспекторы провели 40 бесед, охватив 300 человек. Карательных мер к любителям зимней рыбалки пока не применяют, но административная ответственность за нарушение запрета выхода на лёд предусмотрена.
Во многих муниципалитетах, в том числе во Владивостокском городском округе, запрет выхода на лёд пешеходов уже действует, штраф — до 2 тысяч рублей.
Выход на лёд особенно опасен в ночное время и при плохой видимости, выезд на лёд запрещён в Приморье постоянно, если речь не об организованной переправе.
Часть припайного льда уже разрушилась и вынесена в открытую часть Амурского залива под действием ветров и потепления. 7 марта лёд продолжит дрейфовать в залив Петра Великого. Несмотря на то, что в освобождённой акватории с понижением температур в конце февраля — начале марта вновь началось образование нового льда, он уже не способен набрать прочность. В Уссурийском и Славянском заливах льда почти не осталось.
Сохранившийся в северной части Амурского залива припай имеет толщину 50 — 70 см, на остальной акватории — до 40 см. В бухтах острова Русский толщина припайного льда сохраняется в пределах 40 — 50 см, в бухте Экспедиция и бухте Новгородская — в пределах 30 — 40 см. Но из-за частой смены направления ветров при повышении температуры во льдах образуются трещины, проталины, что и делает пребывание на ледовом поле крайне опасным.