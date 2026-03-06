Ричмонд
Жильцы дома в Иркутске получили перерасчёт за отопление в размере 160 тыс рублей

Коллективный прибор учёта тепловой энергии не был допущен к работе.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы дома на улице Карла Либкнехта в Иркутске получили перерасчёт за отопление. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, сотрудники ведомства выявили нарушение при начислении платы за теплоснабжение.

— Коллективный прибор учёта тепловой энергии не был допущен к работе из-за окончания срока метрологической поверки, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В сентябре 2025 года поверка была просрочена и плату начислили по нормативу. Однако, по закону, если счётчик неисправен или вышел из строя, плату должны рассчитывать, исходя из того, сколько вы обычно потребляли в месяц.

Надзорный орган внес представление в адрес ресурсоснабжающей организации. Документ был рассмотрен и удовлетворён — жильцам произвели перерасчёт на общую сумму более 160 тысяч рублей.