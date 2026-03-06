От 15 до 40 тысяч: как рассчитать размер пенсии по количеству ИПК

Кроме этого, существуют два ключевых механизма для повышения фиксированной выплаты при проживании в северных регионах: один — это районный коэффициент, который повышает базовую сумму выплаты, второй — это специальный северный стаж. Для получения этого надбавочного стажа требуется как минимум 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет — в приравненных к северным регионах.