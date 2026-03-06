От 15 до 40 тысяч: как рассчитать размер пенсии по количеству ИПК

Этот вопрос особенно актуален для тех, кто начал свою трудовую деятельность после 2015 года, поскольку их пенсионные накопления полностью зависят от суммы внесенных взносов в Социальный фонд России, сообщает ИА DEITA.RU.
Основной принцип современной пенсионной системы заключается в начислении индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за каждый год работы. Максимально за год можно было заработать до 10 таких коэффициентов, а для этого, в частности, в 2026 году требуется иметь месячный доход более 248 тысяч рублей до вычета налогов.
С каждым годом базовая сумма, использующаяся для определения размеров взносов, увеличивается, что означает необходимость повышения дохода для получения максимального числа пенсионных баллов. Таким образом, чем выше зарплата работника, тем больше ИПК он может заработать за год, пишет портал PNZ.
Для тех, кто начал свою трудовую деятельность до 2015 года, расчет пенсионных баллов сложнее, поскольку применяются сложные алгоритмы, учитывающие специфику этого периода. Тем не менее, общее количество накопленных баллов можно узнать в выписке из индивидуального лицевого счета, что позволяет любой гражданин понять свою текущую пенсионную позицию и предположить будущий размер пенсии.
Формула начисления будущей страховой пенсии содержит два компонента: фиксированную выплату и сумму, полученную путем умножения количества ИПК на стоимость одного балла. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9584,69 рублей, а стоимость одного пенсионного коэффициента равна 156,76 рублей.
Например, если у человека есть минимальный стандартный набор — 30 ИПК, то расчет ежемесячной пенсии будет выглядеть так: 9584,69 + (156,76 * 30) рублей, что в итоге даёт примерно 14 287,49 рублей в месяц. Такой расчет позволяет приблизительно оценить будущие доходы по старости.
Не менее важным является механизм региональных доплат — районных коэффициентов, которые могут увеличить размер пенсии. В большинстве регионов России это повышение распространяется на фиксированную часть пенсии и зависит от проживания в северных или районах, приравненных к северным.
Такой механизм особенно актуален для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где проживание подразумевает получение дополнительных выплат и надбавок. Однако если пенсионер, ранее считавшийся «северянином», переезжает в регион с умеренными климатическими условиями, и при этом не выработал необходимый минимальный «северный» стаж, его право на районные коэффициенты автоматически прекращается.
Кроме этого, существуют два ключевых механизма для повышения фиксированной выплаты при проживании в северных регионах: один — это районный коэффициент, который повышает базовую сумму выплаты, второй — это специальный северный стаж. Для получения этого надбавочного стажа требуется как минимум 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет — в приравненных к северным регионах.
Также возрастает необходимость в общем страховом стаже — для мужчин он должен составлять не менее 25 лет, для женщин — 20 лет. СФР использует тот из этих механизмов, который максимально выгоден для конкретного пенсионера, и позволяет ему повысить размер выплат. Воспользоваться этим правом можно исключительно при постоянном проживании в северных районах.