Солнце снова ударит: На Молдову надвигается магнитная буря, проверьте запас обезболивающих — головных болей не избежать

Пятница пройдёт на фоне нестабильной геомагнитной обстановки.
Специалисты по космической погоде прогнозируют 6 марта нестабильную геомагнитную обстановку: ожидается усиление активности магнитосферы, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 6 марта ожидается возмущение магнитосферы. Планетарный индекс Kp будет колебаться в пределах 4−4,8 по девятибалльной шкале, что отмечено как «оранжевый» уровень. День будет чувствоваться тяжелее стандартного: магнитное поле Земли окажется слегка раскачанным, пишет ura.news.
Специалисты оценивают вероятность развития магнитной бури 6 марта в 51%, а наличие слабых геомагнитных возмущений — в районе 35%. Метеочувствительные люди в этот период могут ощутить лёгкую усталость или головную боль, но риски для здоровья достаточно низкие.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как перевести деньги из России в Молдову: Будьте готовы потерять до 30 процентов от суммы перевода.
Между Молдовой и Россией финансовые связи практически отсутствуют, но перевести деньги, все же можно (далее…).
«Молдова стремительно движется к утрате своего суверенитета»: Какие негативные последствия ожидают нашу республику после разрыва с СНГ — полный расклад эксперта.
О том, какие могут быть негативные последствия для Молдовы после выхода из СНГ, мы поговорили с доктором экономических наук Михаилом Пойсиком (далее…).
Не успел немного подешеветь, как грозит очередное подорожание: Газ в Молдове может резко вырасти в цене.
Хорошо, что хоть отопительный сезон подходит к концу (далее…).