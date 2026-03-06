Ричмонд
Солнце снова ударит: На Молдову надвигается магнитная буря, проверьте запас обезболивающих — головных болей не избежать

Специалисты по космической погоде прогнозируют 6 марта нестабильную геомагнитную обстановку.

Источник: Комсомольская правда

Пятница пройдёт на фоне нестабильной геомагнитной обстановки.

Специалисты по космической погоде прогнозируют 6 марта нестабильную геомагнитную обстановку: ожидается усиление активности магнитосферы, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 6 марта ожидается возмущение магнитосферы. Планетарный индекс Kp будет колебаться в пределах 4−4,8 по девятибалльной шкале, что отмечено как «оранжевый» уровень. День будет чувствоваться тяжелее стандартного: магнитное поле Земли окажется слегка раскачанным, пишет ura.news.

Специалисты оценивают вероятность развития магнитной бури 6 марта в 51%, а наличие слабых геомагнитных возмущений — в районе 35%. Метеочувствительные люди в этот период могут ощутить лёгкую усталость или головную боль, но риски для здоровья достаточно низкие.

