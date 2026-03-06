Солнце снова ударит: На Молдову надвигается магнитная буря, проверьте запас обезболивающих — головных болей не избежать

Специалисты оценивают вероятность развития магнитной бури 6 марта в 51%, а наличие слабых геомагнитных возмущений — в районе 35%. Метеочувствительные люди в этот период могут ощутить лёгкую усталость или головную боль, но риски для здоровья достаточно низкие.