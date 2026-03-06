Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске женщина после 12 лет ожидания получила жилье

Прокуратура добилась исполнения судебных решений о предоставлении квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального округа Омска добилась предоставления благоустроенного жилья 58-летней местной жительнице, которая более двенадцати лет ожидала исполнения своих жилищных прав. Информация об этом опубликована в материалах надзорного ведомства.

Заявительница страдает тяжелым хроническим заболеванием, при котором совместное проживание с другими гражданами в одном помещении невозможно. В 2012 году она была признана нуждающейся в жилом помещении и включена в список граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди по договору социального найма. Несмотря на наличие законных оснований, квартира длительное время ей не предоставлялась.

Женщина была вынуждена проживать в квартире площадью 57,4 квадратного метра совместно с двумя дочерями, сыном и двумя внуками, что не соответствовало требованиям санитарных норм и законодательства о социальной защите граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В целях восстановления нарушенных прав прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении администрации Омска предоставить женщине благоустроенное жилое помещение во внеочередном порядке. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

В настоящее время судебное решение исполнено, заявительнице предоставлена благоустроенная квартира, пригодная для проживания с учетом имеющегося заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Суд взыскал ущерб в почти 1 миллион с омского УДХБ за разбитое авто.