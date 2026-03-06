В Омске женщина после 12 лет ожидания получила жилье

Заявительница страдает тяжелым хроническим заболеванием, при котором совместное проживание с другими гражданами в одном помещении невозможно. В 2012 году она была признана нуждающейся в жилом помещении и включена в список граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди по договору социального найма. Несмотря на наличие законных оснований, квартира длительное время ей не предоставлялась.