Вместо кофе: топ-5 продуктов с тонизирующим эффектом

— А холин, как известно, является предшественником ацетилхолина. Благодаря ему в организме ускоряется передача нервных импульсов, — говорит специалист. — Яйца включены в рацион многих спортсменов, потому что они придают сил и энергии. Тем же, кто хочет быть с раннего утра живчиком, тоже следует их употреблять, но лучше в отварном виде.