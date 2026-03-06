Новосибирцы бьют тревогу: школьницы поголовно увлеклись трендом GRWM

В соцсетях набирает популярность новый тренд — девочки снимают ролики о косметике и о том, как они ею пользуются. Формат называют английской аббревиатурой GRWM — Get Ready With Me («Собирайся со мной»). Если раньше такие видео были популярны у взрослых женщин, то теперь в них включились дети. В Новосибирске родители заметили это не только по соцсетям дочерей, но и по их просьбам о покупках косметики. Infopro54 поговорил с мамами школьниц и маркетологом.
«Моей дочери 10 лет, и она попросила на 8 Марта столько косметики, сколько я сама себе не покупаю. В её списке 12 пунктов, включая бронзер и хайлайтер, а также более привычные румяна, гель для бровей, тушь, блеск, помада. Ещё всякие пенки и гели для умывания. Это они с девочками сейчас вот этим GRWM увлеклись, постоянно снимают видео для TikTok. Понятно, что это игра и девочки всегда любили подражать взрослым и краситься. Но тут получился такой списочек, что пришлось составить серьёзный разговор. К тому же я вижу, что она пытается перед выходом из дома обязательно накраситься, пусть и даже неброско», — поделилась мама третьеклассницы Анна.
Маркетолог Наталья Скворцова считает, что интерес к косметике у детей — не случайность: «Если посмотреть на эту тенденцию без эмоций, то мы увидим, что детский интерес к косметике возник не на пустом месте. Взрослые сами много времени проводят в интернете, в том числе смотрят всевозможные обзоры, видео от блогеров. Дети берут это за образец. Став активными пользователями интернета, они стали и целевой группой для производителей самых разных товаров. Видео, в том числе вирусные, — это эффективный способ продвижения, реклама, пусть и не явная».
Согласно исследованию Mediascope 2025 года, 95% подростков 12−17 лет ежедневно проводят в интернете более шести часов. Дети 4−11 лет также пользуются сетью очень активно. В возрастной категории 9−17 лет самыми востребованными форматами являются клипы, видеоблоги, киберспорт, видео игры и стриминг. Мнения родителей разделились: одни не видят проблемы, считая косметику безобидным увлечением, другие опасаются, что постоянное навязывание бьюти-стандартов может навредить детям.