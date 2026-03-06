Новосибирцы бьют тревогу: школьницы поголовно увлеклись трендом GRWM

«Моей дочери 10 лет, и она попросила на 8 Марта столько косметики, сколько я сама себе не покупаю. В её списке 12 пунктов, включая бронзер и хайлайтер, а также более привычные румяна, гель для бровей, тушь, блеск, помада. Ещё всякие пенки и гели для умывания. Это они с девочками сейчас вот этим GRWM увлеклись, постоянно снимают видео для TikTok. Понятно, что это игра и девочки всегда любили подражать взрослым и краситься. Но тут получился такой списочек, что пришлось составить серьёзный разговор. К тому же я вижу, что она пытается перед выходом из дома обязательно накраситься, пусть и даже неброско», — поделилась мама третьеклассницы Анна.