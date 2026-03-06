Рыбалка в Новосибирской области: 10 кг мирной рыбы и 5 хищников в сутки

«Мирных» видов рыб (карп, лещ, плотва, карась) можно вылавливать не более 10 кг в сутки. Хищников (щуку, окуня, судака) — не более чем по 5 особей. При этом длина судака должна быть больше 40 см, а леща — больше 25 см. Вылавливать осетровых строго запрещено — за вылов последует уголовное наказание", — сообщили в пресс-службе Росрыболовства.