Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбалка в Новосибирской области: 10 кг мирной рыбы и 5 хищников в сутки

Федеральное агентство по рыболовству подтвердило действующие лимиты.

Источник: Om1 Новосибирск

Федеральное агентство по рыболовству опубликовало действующие нормы вылова рыбы для Новосибирской области — ограничения остались без изменений. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

«Мирных» видов рыб (карп, лещ, плотва, карась) можно вылавливать не более 10 кг в сутки. Хищников (щуку, окуня, судака) — не более чем по 5 особей. При этом длина судака должна быть больше 40 см, а леща — больше 25 см. Вылавливать осетровых строго запрещено — за вылов последует уголовное наказание", — сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

За одну выловленную рыбу из списка запрещённых на рыбалку также накладывается штраф до 10 тысяч рублей.