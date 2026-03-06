4,5% волгоградок командуют на работе

Волгоградстат опубликовал любопытные данные перед 8 марта, нарисовав портрет жительницы региона. По данным ведомства, наиболее популярными у представительниц слабого пола являются три сферы деятельности. Оптовая и розничная торговля привлекает 22,7% женщин, далее следуют образование и здравоохранение — 14,2% и 13,2% занятых соответственно. В обрабатывающих производствах трудится 9,3% женщин.