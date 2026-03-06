В Дзержинском районе Новосибирска от снега очистили 363 крыши

В Дзержинском районе Новосибирска снег убрали с 363 крыш. Здесь осталось привести в порядок 2 многоквартирных дома по улице Королева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
По поручению мэра Максима Кудрявцева все уборки крыш от снега должны завершить до 10 марта. На территории района зарегистрированы 42 управляющие компании. Во время сброса снега дежурный предупреждает людей о работах. Управляющие организации очищают кровли, карнизы и водосточные трубы.
Как пояснили в районной администрации, после уборки площадок, дорожек и тротуаров груды снега и льда нужно вывезти подальше от жилых домов. Снег можно ворошить и складывать на газон для естественного таяния так, чтобы он не мешал людям.