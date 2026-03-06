Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дзержинском районе Новосибирска от снега очистили 363 крыши

Все работы по очистке кровлей должны завершить до 10 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Новосибирска снег убрали с 363 крыш. Здесь осталось привести в порядок 2 многоквартирных дома по улице Королева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По поручению мэра Максима Кудрявцева все уборки крыш от снега должны завершить до 10 марта. На территории района зарегистрированы 42 управляющие компании. Во время сброса снега дежурный предупреждает людей о работах. Управляющие организации очищают кровли, карнизы и водосточные трубы.

Как пояснили в районной администрации, после уборки площадок, дорожек и тротуаров груды снега и льда нужно вывезти подальше от жилых домов. Снег можно ворошить и складывать на газон для естественного таяния так, чтобы он не мешал людям.