Губернатор Ростовской области оценил обновление ЦРБ Миллеровского района

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в ЦРБ Миллеровского района, осмотрел новые отделения и пообщался с медиками. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В инфекционном отделении на 25 мест за год лечение прошли около 1200 человек, больше половины из которых — дети.
Также работает одноэтажный модуль отделения скорой помощи. Помещения в этом здании оборудовали современной техникой и мебелью. Параллельно провели благоустройство территории. За 2025 год сотрудники скорой помощи выполнили более 14 тысяч выездов.
Сейчас ЦРБ укомплектована врачами почти на 40%, средним медперсоналом — на 67%.
В прошлом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на работу взяли трех врачей и одного фельдшера. Шестеро медработников больницы получают компенсации за снятое жилье. Также квартиру предоставят новому врачу-хирургу.
Планируется, что в 2026 и 2027 годах в больнице начнут работать кардиолог и невролог. Несмотря на усилия, в учреждении все еще сохраняется нехватка кадров.
— Сегодня главная проблема — низкая укомплектованность врачами и средним медперсоналом. Жителям приходится зачастую ездить в областной центр. Задача — привлечение специалистов. Мне рассказали, что 10−15 человек — жители Миллерово, сейчас учатся в медицинском университете. Надеемся, что вернутся работать сюда, — сказал Юрий Слюсарь.
Кроме того, глава региона поговорил с местными жителями о доступности реабилитации для участников СВО. С 24 февраля в ЦРБ открыли отделение реабилитации на десять мест дневного стационара. На оснащение отделения по региональному проекту направили 11 млн рублей, уже приобрели необходимую технику на 9,1 млн рублей.
Также людей интересовало, когда в районной больнице появится аппарат МРТ. По данным регионального минздрава, в 2025 году на его установку из федерального и областного бюджетов выделили 121 млн рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.